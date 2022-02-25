Путин подписал закон об индексации пенсий военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Пенсии военных будут проиндексированы на 8,6% Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям людей, проходивших военную службу, в размере 8,6%. Для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей установить доплату в 4,6%», — говорится в указе президента.

Предварительно, индексация коснется 2,6 млн человек, пишет MK.RU. Дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции — на 8,6%. Позже президент также поручил внепланово проиндексировать пенсии военным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям людей, проходивших военную службу, в размере 8,6%. Для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей установить доплату в 4,6%», — говорится в указе президента. Предварительно, индексация коснется 2,6 млн человек, пишет MK.RU. Дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей. Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции — на 8,6%. Позже президент также поручил внепланово проиндексировать пенсии военным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...