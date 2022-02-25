Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям людей, проходивших военную службу, в размере 8,6%. Для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей установить доплату в 4,6%», — говорится в указе президента.
Предварительно, индексация коснется 2,6 млн человек, пишет MK.RU. Дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям людей, проходивших военную службу, в размере 8,6%. Для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей установить доплату в 4,6%», — говорится в указе президента. Предварительно, индексация коснется 2,6 млн человек, пишет MK.RU. Дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей. Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции — на 8,6%. Позже президент также поручил внепланово проиндексировать пенсии военным.