В Кургане задержали студента, готовившего нападение на колледж

У студента нашли самодельные гранаты и план нападения на учебное заведение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский студент задержан за подготовку нападения на колледж. У него изъята тетрадь с планом атаки и оружие. О задержании студента URA.RU сообщили источники в силовых ведомствах. Подробности операции сообщает telegram-канал Baza.

«В Кургане задержан студент колледжа. Вероятно, ему вскоре изберут меру пресечения», — сообщили URA.RU инсайдеры. В telegram-канале Baza сообщаются подробности: «19-летнего будущего повара-кондитера, студента третьего курса Курганского техникума сервиса и технологий, задержали 3 марта. При обыске у него дома оперативники ФСБ нашли целый арсенал: восемь самодельных гранат, два ножа, четыре самодельных удавки и пневмат».

Помимо этого, дома у студента найдено две тетради. В одной из них были планы и схемы нападения на колледж, в другой — инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В пресс-службу областного УФСБ направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.