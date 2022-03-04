04 марта 2022
03 марта 2022

В Кургане задержали студента, готовившего нападение на колледж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
У студента нашли самодельные гранаты и план нападения на учебное заведение Фото:

Курганский студент задержан за подготовку нападения на колледж. У него изъята тетрадь с планом атаки и оружие. О задержании студента URA.RU сообщили источники в силовых ведомствах. Подробности операции сообщает telegram-канал Baza.

«В Кургане задержан студент колледжа. Вероятно, ему вскоре изберут меру пресечения», — сообщили URA.RU инсайдеры. В telegram-канале Baza сообщаются подробности: «19-летнего будущего повара-кондитера, студента третьего курса Курганского техникума сервиса и технологий, задержали 3 марта. При обыске у него дома оперативники ФСБ нашли целый арсенал: восемь самодельных гранат, два ножа, четыре самодельных удавки и пневмат».

Помимо этого, дома у студента найдено две тетради. В одной из них были планы и схемы нападения на колледж, в другой — инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В пресс-службу областного УФСБ направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.

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Курганский студент задержан за подготовку нападения на колледж. У него изъята тетрадь с планом атаки и оружие. О задержании студента URA.RU сообщили источники в силовых ведомствах. Подробности операции сообщает telegram-канал Baza. «В Кургане задержан студент колледжа. Вероятно, ему вскоре изберут меру пресечения», — сообщили URA.RU инсайдеры. В telegram-канале Baza сообщаются подробности: «19-летнего будущего повара-кондитера, студента третьего курса Курганского техникума сервиса и технологий, задержали 3 марта. При обыске у него дома оперативники ФСБ нашли целый арсенал: восемь самодельных гранат, два ножа, четыре самодельных удавки и пневмат». Помимо этого, дома у студента найдено две тетради. В одной из них были планы и схемы нападения на колледж, в другой — инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В пресс-службу областного УФСБ направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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