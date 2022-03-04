Власти запустили единую систему слежки за пермяками

Камеры наблюдения объединили в единую систему Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае запустили единую систему видеонаблюдения. До конца года к ней подключат около 2500 камер, установленных по всему региону. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, возможности системы позволяют хранить и обрабатывать информацию, поступающую с неограниченного количества камер видеонаблюдения, которые, кроме прочего, могут распознавать лица.

«Уже создан и внедрен закрытый сегмент, доступ к которому будут иметь только правоохранительные органы. Его основным функционалом будет распознавание находящихся в розыске лиц: специальное программное обеспечение будет сравнивать полученные от камер данные с фотороботами людей, находящимися в розыске», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Всего в Прикамье установлено около 7000 камер видеонаблюдения. Все они могут быть в будущем подключены к единой системе. Ранее министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов говорил, что функцией распознавания лиц оснащены половина из них.