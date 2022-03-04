04 марта 2022

Власти запустили единую систему слежки за пермяками

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
Камеры наблюдения объединили в единую систему Фото:

В Пермском крае запустили единую систему видеонаблюдения. До конца года к ней подключат около 2500 камер, установленных по всему региону. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, возможности системы позволяют хранить и обрабатывать информацию, поступающую с неограниченного количества камер видеонаблюдения, которые, кроме прочего, могут распознавать лица.

«Уже создан и внедрен закрытый сегмент, доступ к которому будут иметь только правоохранительные органы. Его основным функционалом будет распознавание находящихся в розыске лиц: специальное программное обеспечение будет сравнивать полученные от камер данные с фотороботами людей, находящимися в розыске», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Всего в Прикамье установлено около 7000 камер видеонаблюдения. Все они могут быть в будущем подключены к единой системе. Ранее министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов говорил, что функцией распознавания лиц оснащены половина из них.

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В Пермском крае запустили единую систему видеонаблюдения. До конца года к ней подключат около 2500 камер, установленных по всему региону. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, возможности системы позволяют хранить и обрабатывать информацию, поступающую с неограниченного количества камер видеонаблюдения, которые, кроме прочего, могут распознавать лица. «Уже создан и внедрен закрытый сегмент, доступ к которому будут иметь только правоохранительные органы. Его основным функционалом будет распознавание находящихся в розыске лиц: специальное программное обеспечение будет сравнивать полученные от камер данные с фотороботами людей, находящимися в розыске», — говорится на сайте правительства Пермского края. Всего в Прикамье установлено около 7000 камер видеонаблюдения. Все они могут быть в будущем подключены к единой системе. Ранее министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов говорил, что функцией распознавания лиц оснащены половина из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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