«Ямал» резко изменил цену на перевозку животных

05 марта 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Летать авиакомпанией «Ямал» с животными станет дешевле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» изменила тарифную политику, касающуюся перевозки животных. Для питомцев весом до 5 килограммов цена перевозки снизилась. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика. «Хорошие новости! Теперь путешествие с Вашим питомцем на борту стало еще доступнее! Мы ввели новые тарифы на перевозку домашних животных в салоне: до 5 кг — 4 900 рублей, от 5 кг до 8 кг — 6 500 рублей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что эти тарифы распространяются только на билеты, купленные с 3 марта. «Тарифы действительны только при покупке авиабилетов с 03.03.2022 с 17:10 по московскому времени», — уточняет авиакомпания. Ранее провозка животного на борту была разрешена для питомцев до 8 килограммов, и цена была фиксированная для всех — 6500 рублей. Жителей региона это возмущало, потому что стоимость билета на самолет для взрослого человека могла обойтись всего на 500 рублей дороже, чем для питомца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Ямал» изменила тарифную политику, касающуюся перевозки животных. Для питомцев весом до 5 килограммов цена перевозки снизилась. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика. «Хорошие новости! Теперь путешествие с Вашим питомцем на борту стало еще доступнее! Мы ввели новые тарифы на перевозку домашних животных в салоне: до 5 кг — 4 900 рублей, от 5 кг до 8 кг — 6 500 рублей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что эти тарифы распространяются только на билеты, купленные с 3 марта. «Тарифы действительны только при покупке авиабилетов с 03.03.2022 с 17:10 по московскому времени», — уточняет авиакомпания. Ранее провозка животного на борту была разрешена для питомцев до 8 килограммов, и цена была фиксированная для всех — 6500 рублей. Жителей региона это возмущало, потому что стоимость билета на самолет для взрослого человека могла обойтись всего на 500 рублей дороже, чем для питомца.