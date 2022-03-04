«Ямал» резко изменил цену на перевозку животных

Авиакомпания «Ямал» изменила тарифную политику, касающуюся перевозки животных. Для питомцев весом до 5 килограммов цена перевозки снизилась. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика.
«Хорошие новости! Теперь путешествие с Вашим питомцем на борту стало еще доступнее! Мы ввели новые тарифы на перевозку домашних животных в салоне: до 5 кг — 4 900 рублей, от 5 кг до 8 кг — 6 500 рублей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что эти тарифы распространяются только на билеты, купленные с 3 марта. «Тарифы действительны только при покупке авиабилетов с 03.03.2022 с 17:10 по московскому времени», — уточняет авиакомпания.
Ранее провозка животного на борту была разрешена для питомцев до 8 килограммов, и цена была фиксированная для всех — 6500 рублей. Жителей региона это возмущало, потому что стоимость билета на самолет для взрослого человека могла обойтись всего на 500 рублей дороже, чем для питомца.
Авиакомпания «Ямал» изменила тарифную политику, касающуюся перевозки животных. Для питомцев весом до 5 килограммов цена перевозки снизилась. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика. «Хорошие новости! Теперь путешествие с Вашим питомцем на борту стало еще доступнее! Мы ввели новые тарифы на перевозку домашних животных в салоне: до 5 кг — 4 900 рублей, от 5 кг до 8 кг — 6 500 рублей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что эти тарифы распространяются только на билеты, купленные с 3 марта. «Тарифы действительны только при покупке авиабилетов с 03.03.2022 с 17:10 по московскому времени», — уточняет авиакомпания. Ранее провозка животного на борту была разрешена для питомцев до 8 килограммов, и цена была фиксированная для всех — 6500 рублей. Жителей региона это возмущало, потому что стоимость билета на самолет для взрослого человека могла обойтись всего на 500 рублей дороже, чем для питомца.