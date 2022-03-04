Арестованы топ-менеджеры компании «Россети Тюмень»

Заместители директора АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и Павел Михайлов арестованы до 2 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени отправил под арест заместителя директора по развитию и реализации услуг Никиту Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова. Они обвиняются в получении взяток. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Днем ранее сотрудники ФСБ задержали директора Тюменского филиала компании Кирилла Стрельцова.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО „Россети Тюмень“ Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО „Россети Тюмень“ Павла Михайлова», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Там уточнили, что топ-менеджеры компании проходят обвиняемыми по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом. Под стражей они будут находиться до 2 мая 2022 года. Днем ранее сотрудники регионального управления ФСБ задержали директора Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова.