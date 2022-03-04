04 марта 2022

Свердловская область готовится к вакцинации подростков от COVID

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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
Вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что детскую вакцину в регионе ждут в конце февраля. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.

«Думаю, в ближайшие дни мы получим новую партию „Спутника М“. Вакцина детская проходит очень тщательную проверку. Каждая новая партия проходит технологический контроль, он может быть чуть длиннее и чуть короче. С этим и связаны сроки поставки», — объяснил Креков.

По словам замгубернатора региона, область готова принять очередную партию вакцины. «Мы уже работаем над приемом этой вакцины. Я думаю, та партия, которая все-таки подойдет в ближайшее время, будет достаточно быстро израсходована», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие выходные. Она состоит из 2400 доз. Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей.

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Вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что детскую вакцину в регионе ждут в конце февраля. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. «Думаю, в ближайшие дни мы получим новую партию „Спутника М“. Вакцина детская проходит очень тщательную проверку. Каждая новая партия проходит технологический контроль, он может быть чуть длиннее и чуть короче. С этим и связаны сроки поставки», — объяснил Креков. По словам замгубернатора региона, область готова принять очередную партию вакцины. «Мы уже работаем над приемом этой вакцины. Я думаю, та партия, которая все-таки подойдет в ближайшее время, будет достаточно быстро израсходована», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие выходные. Она состоит из 2400 доз. Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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