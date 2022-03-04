Свердловская область готовится к вакцинации подростков от COVID

Вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что детскую вакцину в регионе ждут в конце февраля. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.

«Думаю, в ближайшие дни мы получим новую партию „Спутника М“. Вакцина детская проходит очень тщательную проверку. Каждая новая партия проходит технологический контроль, он может быть чуть длиннее и чуть короче. С этим и связаны сроки поставки», — объяснил Креков.

По словам замгубернатора региона, область готова принять очередную партию вакцины. «Мы уже работаем над приемом этой вакцины. Я думаю, та партия, которая все-таки подойдет в ближайшее время, будет достаточно быстро израсходована», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие выходные. Она состоит из 2400 доз. Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей.