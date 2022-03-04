04 марта 2022

На фоне отмены QR-кодов в Перми готовятся к росту заболеваемости

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COVID-19 не исчез, напомнили в пермском вузе Фото:
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Коронавирус COVID-19

После отмены в Пермском крае системы QR-кодов и ряда других коронавирусных ограничений студентов ПНИПУ предупредили о росте заболеваемости COVID-19. Памятки об этом вуз распространил в своих соцсетях.

«Политехники, напоминаем вам, что в стране ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Сегодня наиболее эффективным способом защиты от заражения коронавирусом считается вакцинация», — говорится в сообщении на странице политеха в соцсети «ВКонтакте».

2 марта губернатор пермского края Дмитрий Махонин объявил об отмене в регионе QR-кодов. Кроме этого, власти сняли запрет для баров и ресторанов работать по ночам, разрешили пожилым невакцинированным пермякам выходить из дома, а предприятиям вернуть на работу отправленных на дистант сотрудников. По последним данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2 963 новых случая COVID-19. Эта цифра растет последние три дня.

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После отмены в Пермском крае системы QR-кодов и ряда других коронавирусных ограничений студентов ПНИПУ предупредили о росте заболеваемости COVID-19. Памятки об этом вуз распространил в своих соцсетях. «Политехники, напоминаем вам, что в стране ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Сегодня наиболее эффективным способом защиты от заражения коронавирусом считается вакцинация», — говорится в сообщении на странице политеха в соцсети «ВКонтакте». 2 марта губернатор пермского края Дмитрий Махонин объявил об отмене в регионе QR-кодов. Кроме этого, власти сняли запрет для баров и ресторанов работать по ночам, разрешили пожилым невакцинированным пермякам выходить из дома, а предприятиям вернуть на работу отправленных на дистант сотрудников. По последним данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2 963 новых случая COVID-19. Эта цифра растет последние три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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