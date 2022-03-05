Путин отказался от отдыха из-за спецоперации на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков сказал, что Путину сейчас не до выходных дней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отказался от отдыха из-за спецоперации на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на конференц-колле.

«У Путина рабочие дни. Сейчас не до выходных. На следующей неделе совещания планируются», — ответил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что операция носит освободительный характер. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Президент России Владимир Путин отказался от отдыха из-за спецоперации на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на конференц-колле. «У Путина рабочие дни. Сейчас не до выходных. На следующей неделе совещания планируются», — ответил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что операция носит освободительный характер. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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