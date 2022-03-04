04 марта 2022

Свердловские родители обрадовались блокировке Minecraft. «Дети перестанут тупеть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Minecraft нельзя скачать в России из Google Play и App Store Фото:
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Родители свердловских школьников обрадовались тому, что компьютерная игра Minecraft (компьютерная инди-игра в жанре песочницы — прим.ред.) временно останавливает свою деятельность на территории РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Очень рада, что наконец-то не будет этой заразной игры. Невозможно оторвать ребенка от компьютера. Может часами сидеть и играть. Теперь, надеюсь, начнет книги читать», — поделилась мама шестиклассника Наталья.

Другая родительница убеждена, что из-за онлайн-игр школьники забрасывают учебу. «Моя дочь как придет из школы, так и садится за компьютер. И может часа три сидеть, еле дыша. Иногда приходится ругаться. Про зрение вообще молчу», — отметила горожанка.

Отец семиклассника говорит, что когда время освободится от онлайн-игр, у детей будет возможность наверстать упущенное в образовательном процессе. «Дети должны какие-то задания делать, книги читать, а не сидеть целыми днями за компьютером. Пока родители деньги зарабатывают, дети в эту дурацкую игру играют. У них прямо зависимость какая-то от этой игры. Кого ни спросишь, у всех дети будто подсели на нее. Я рад, что эта игра приостановила свою деятельность в России. Надеюсь, что на долгие годы. Наши дети перестанут тупеть», — отметил мужчина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента информационной политики региона. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза и США ввели против России экономические санкции. Так, игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. При попытке загрузить приложение появляется уведомление о том, что оно недоступно в выбранной стране.

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Родители свердловских школьников обрадовались тому, что компьютерная игра Minecraft (компьютерная инди-игра в жанре песочницы — прим.ред.) временно останавливает свою деятельность на территории РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Очень рада, что наконец-то не будет этой заразной игры. Невозможно оторвать ребенка от компьютера. Может часами сидеть и играть. Теперь, надеюсь, начнет книги читать», — поделилась мама шестиклассника Наталья. Другая родительница убеждена, что из-за онлайн-игр школьники забрасывают учебу. «Моя дочь как придет из школы, так и садится за компьютер. И может часа три сидеть, еле дыша. Иногда приходится ругаться. Про зрение вообще молчу», — отметила горожанка. Отец семиклассника говорит, что когда время освободится от онлайн-игр, у детей будет возможность наверстать упущенное в образовательном процессе. «Дети должны какие-то задания делать, книги читать, а не сидеть целыми днями за компьютером. Пока родители деньги зарабатывают, дети в эту дурацкую игру играют. У них прямо зависимость какая-то от этой игры. Кого ни спросишь, у всех дети будто подсели на нее. Я рад, что эта игра приостановила свою деятельность в России. Надеюсь, что на долгие годы. Наши дети перестанут тупеть», — отметил мужчина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента информационной политики региона. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза и США ввели против России экономические санкции. Так, игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. При попытке загрузить приложение появляется уведомление о том, что оно недоступно в выбранной стране.
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