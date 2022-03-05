Как после санкций ЕС купить в России брендовые вещи

Ритейл вернется в 90-е, но получит шанс на развитие

05 марта 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что у отечественных производителей есть шанс выйти на новый уровень Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские ценители брендовой одежды и обуви с трудом смогут получить товары из Европы после ухода крупных компаний с отечественного рынка. Опрошенные URA.RU эксперты уверены, что потребителям придется либо переплачивать за привычные вещи примерно 40-50%, либо рассчитывать на контрабанду. Есть и те, кто выиграет от санкций. Подробности — в материале агентства. Западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Предпринятые ограничительные меры отразились в том числе на рынке одежды. Одними из самых громких событий стали приостановки работ магазинов испанского ритейлера Mango, шведского бренда H&M и американской компании Nike, список поставленных «на стоп» можно продолжать. Одним из самых громких событий стала приостановка работы магазинов шведского бренда H&M Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Представители других иностранных сетей пока продолжают работать, однако опрошенные URA.RU эксперты рынка считают, что их уход — вопрос времени. Сети Bershka, Pull&Bear и Zara уже распродают остатки старых коллекций, а о новых поставках пока ничего не известно. В ряде крупных ритейл-компаний уже подняли цены на 15-20% или сообщают о неактуальности ценников на одеждах. Участник ритейл-рынка во время разговора с корреспондентом URA.RU на правах анонимности поделился мнением, что некоторые иностранные магазины в России закрылись из-за резких колебаний курса рубля и высокого курса доллара. «Товар есть, непонятно за сколько продавать. Большинство бутиков закрылось как раз таки из-за непоняток с курсом. Из-за обесценивания рубля рост цен уже гарантированно произойдет на 30-40%», — отметил он. Сейчас предприниматели будут искать пути получения товара, но пока они не найдены, отмечает президент Союза русских байеров Елена Бугранова. «У меня ощущение, что развитие идет по спирали. Я, например, бизнесом в ритейле занимают более 25 лет. Мы когда-то начинали с нелегальных способов получения товаров или разными обходными путями. Так, сейчас закрыли Европу для авиасообщения, но кто хочет — продолжает летать через Стамбул», — рассказала она. Все же получить брендовые вещи из Европы россияне смогут разными путями. Среди них — байеры (частные поставщики, которые сами покупают товар в стране-производителе), частные бутики в России и отечественные маркетплейсы («Авито», Wildberries, Lamoda). По словам Буграновой, одним из вариантов обхода санкций в последнем варианте является работа через посредников. Эксперты отметили, что для отечественных производителей сейчас наступает удобное время для прорыва Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Физическое лицо не может закупать оптом, это обязательно должно быть юрлицо. Можно предположить, что им может стать юрлицо, зарегистрированное не в РФ. Это позволит избежать проблем, так как только Россия находится под санкциями», — отметила президент Союза русских байеров. По оценкам независимых поставщиков, из-за появления дополнительного звена в цепочке поставок конечная цена товара может вырасти на 10-20%. Бугранова отметила, что сейчас отличный момент для отечественных производителей. «Это их шанс сразу стать успешным бизнесом! Для этого нужно правильно вести бизнес», — уточнила она. Ее слова подтверждает бизнесмен, имеющий бутик в Магнитогорске. Он отметил, что к ним европейские бренды пока не применили запреты по торговым операциям. «Мы больше десяти лет из Италии поставляем машинами брендовые вещи. Две недели назад заказали товар, все это время его везли. На днях он придет. Наши партнеры пока об изменении формата работы не сообщали. Для нас еще ничего не изменилось», — уточнил бизнесмен. Новость по теме Аналитики: закрытие H&M и IKEA ударит по их владельцам При этом экономические изменения уже гарантированы людям, задействованным в сфере, считает Бугранова. «Ситуация с уходом крупных торговых сетей из ритейла России является очень весомой в экономическом плане. Помимо того, что покупатели не получат многих коллекций, которые в начале сезона поступают в магазины, еще освобождается большое количество торговых площадей и рабочих мест, которые были задействованы в этом цикле», — уточнила она. Другой важный вопрос — многие коллекции уже проплачены российскими ритейлерами. «Сейчас они находятся в замешательстве: каким образом им будут возвращены деньги, или они все же каким-то образом поступят в магазины. Решений по этой теме пока нет», — напомнила она. Кроме того, все опрошенные участники рынка отмечают, что введенные санкции негативно повлияют на обе стороны торговли. «Я надеюсь, что санкции будут не очень долговременными. Знаю, что есть проблемы и с другой стороны — они от этих санкций терпят катастрофические убытки, потому что рассчитывали на определенные объемы и продажи. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Все ретейлеры надеются, что это временные акции», — рассказала Бугранова. Ряд опрошенных экспертов на условиях анонимности уточнили, что для желающих получить какую-либо вещь будет достаточно вариантов, но точно увеличится время покупки. Главную возможность дадут маркетплейсы, но в ряде опрошенных, например, в Lamoda, URA.RU отказались от комментариев. 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Российские ценители брендовой одежды и обуви с трудом смогут получить товары из Европы после ухода крупных компаний с отечественного рынка. Опрошенные URA.RU эксперты уверены, что потребителям придется либо переплачивать за привычные вещи примерно 40-50%, либо рассчитывать на контрабанду. Есть и те, кто выиграет от санкций. Подробности — в материале агентства. Западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Предпринятые ограничительные меры отразились в том числе на рынке одежды. Одними из самых громких событий стали приостановки работ магазинов испанского ритейлера Mango, шведского бренда H&M и американской компании Nike, список поставленных «на стоп» можно продолжать. Представители других иностранных сетей пока продолжают работать, однако опрошенные URA.RU эксперты рынка считают, что их уход — вопрос времени. Сети Bershka, Pull&Bear и Zara уже распродают остатки старых коллекций, а о новых поставках пока ничего не известно. В ряде крупных ритейл-компаний уже подняли цены на 15-20% или сообщают о неактуальности ценников на одеждах. Участник ритейл-рынка во время разговора с корреспондентом URA.RU на правах анонимности поделился мнением, что некоторые иностранные магазины в России закрылись из-за резких колебаний курса рубля и высокого курса доллара. «Товар есть, непонятно за сколько продавать. Большинство бутиков закрылось как раз таки из-за непоняток с курсом. Из-за обесценивания рубля рост цен уже гарантированно произойдет на 30-40%», — отметил он. Сейчас предприниматели будут искать пути получения товара, но пока они не найдены, отмечает президент Союза русских байеров Елена Бугранова. «У меня ощущение, что развитие идет по спирали. Я, например, бизнесом в ритейле занимают более 25 лет. Мы когда-то начинали с нелегальных способов получения товаров или разными обходными путями. Так, сейчас закрыли Европу для авиасообщения, но кто хочет — продолжает летать через Стамбул», — рассказала она. Все же получить брендовые вещи из Европы россияне смогут разными путями. Среди них — байеры (частные поставщики, которые сами покупают товар в стране-производителе), частные бутики в России и отечественные маркетплейсы («Авито», Wildberries, Lamoda). По словам Буграновой, одним из вариантов обхода санкций в последнем варианте является работа через посредников. «Физическое лицо не может закупать оптом, это обязательно должно быть юрлицо. Можно предположить, что им может стать юрлицо, зарегистрированное не в РФ. Это позволит избежать проблем, так как только Россия находится под санкциями», — отметила президент Союза русских байеров. По оценкам независимых поставщиков, из-за появления дополнительного звена в цепочке поставок конечная цена товара может вырасти на 10-20%. Бугранова отметила, что сейчас отличный момент для отечественных производителей. «Это их шанс сразу стать успешным бизнесом! Для этого нужно правильно вести бизнес», — уточнила она. Ее слова подтверждает бизнесмен, имеющий бутик в Магнитогорске. Он отметил, что к ним европейские бренды пока не применили запреты по торговым операциям. «Мы больше десяти лет из Италии поставляем машинами брендовые вещи. Две недели назад заказали товар, все это время его везли. На днях он придет. Наши партнеры пока об изменении формата работы не сообщали. Для нас еще ничего не изменилось», — уточнил бизнесмен. При этом экономические изменения уже гарантированы людям, задействованным в сфере, считает Бугранова. «Ситуация с уходом крупных торговых сетей из ритейла России является очень весомой в экономическом плане. Помимо того, что покупатели не получат многих коллекций, которые в начале сезона поступают в магазины, еще освобождается большое количество торговых площадей и рабочих мест, которые были задействованы в этом цикле», — уточнила она. Другой важный вопрос — многие коллекции уже проплачены российскими ритейлерами. «Сейчас они находятся в замешательстве: каким образом им будут возвращены деньги, или они все же каким-то образом поступят в магазины. Решений по этой теме пока нет», — напомнила она. Кроме того, все опрошенные участники рынка отмечают, что введенные санкции негативно повлияют на обе стороны торговли. «Я надеюсь, что санкции будут не очень долговременными. Знаю, что есть проблемы и с другой стороны — они от этих санкций терпят катастрофические убытки, потому что рассчитывали на определенные объемы и продажи. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Все ретейлеры надеются, что это временные акции», — рассказала Бугранова. Ряд опрошенных экспертов на условиях анонимности уточнили, что для желающих получить какую-либо вещь будет достаточно вариантов, но точно увеличится время покупки. Главную возможность дадут маркетплейсы, но в ряде опрошенных, например, в Lamoda, URA.RU отказались от комментариев.