Сергей Колясников в своих записях придерживается прогосударственной позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Сергей Колясников из Екатеринбурга задержан полицией, сообщил сам Коляников в своем telegram-канале (Zergulio, 92 тысячи подписчиков). По предварительным данным, его доставили в УМВД РФ по Екатеринбургу на ул. Фрунзе.

«В дверь по месту прописки ломится полиция. Обозначились с ОВД Фрунзе, некто Алексей Маленьких, требует моей немедленной выдачи. Походу, у укров не только в сети подвязки. <…> Нет, он был не в форме, непонятно, сколько их. Нет, ничего не говорил, [полицейский] орал, пинал в дверь ногами, непрерывно звонил в звонок, сестру до полусмерти напугал, сказал, что некто Маленьких из отделения на Фрунзе, учитывая, что я на Пионерке —это вообще не мой район. Мне угрожают и смертью, и полицией с первого дня операции ВС РФ на Украине, так что может быть это реализация одного из сценариев», — написал Колясников.

Позднее он добавил: «Я задержан. За что — говорят, скажут в отделе. Либо предлагают получить оказание сопротивления. Смысла сопротивляться не вижу». По данным URA.RU, задержание Колясникова может быть связано с административным правонарушением. В пресс-службе екатеринбургского главка полиции корреспонденту сказали, что пока не располагают информацией по теме.

В Екатеринбурге Колясников известен не только как автор каналов в Telegram и YouTube (там у него три тысячи подписчиков), но и как один из спикеров youtube-канала «УралLIVE». Он входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева, работающего на ВГТРК и ведущего youtube-канал «Соловьев LIVE» (1,55 млн фолловеров).

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