В Пермском крае работу бизнеса берут под особый контроль

В Пермском крае управление ФНС возобновило работу регионального ситуационного центра. Он займется мониторингом ситуации в экономике в условиях санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе УФНС края.
«Региональный ситуационный центр управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю ежедневно мониторит поступившие обращения от налогоплательщиков о рисках бизнеса. Аналогичные ситуационные центры действуют во всех территориальных налоговых органах в крае», — отмечается в сообщении. Все поступившие обращения будут проанализированы и направлены в ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для принятия мер поддержки бизнеса.
Кроме того, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае открыл «горячую линию» по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций. Информация размещена на сайте бизнес-омбудсмена.
Ситуационный центр начал работу в Пермском крае в апреле 2020 года. Его основной целью было оперативное взаимодействие налоговых органов с властью и бизнесом по экономической и социальной ситуации в регионе в условиях пандемии.
США ввели санкции в отношении России в ответ на проводимую ею на территории Украины спецоперацию. Санкции против РФ вводились и до событий 2014 года. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского». Он регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или же имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В санкционный список попали несколько десятков чиновников из силовых структур.
В Пермском крае управление ФНС возобновило работу регионального ситуационного центра. Он займется мониторингом ситуации в экономике в условиях санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе УФНС края. «Региональный ситуационный центр управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю ежедневно мониторит поступившие обращения от налогоплательщиков о рисках бизнеса. Аналогичные ситуационные центры действуют во всех территориальных налоговых органах в крае», — отмечается в сообщении. Все поступившие обращения будут проанализированы и направлены в ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для принятия мер поддержки бизнеса. Кроме того, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае открыл «горячую линию» по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций. Информация размещена на сайте бизнес-омбудсмена. Ситуационный центр начал работу в Пермском крае в апреле 2020 года. Его основной целью было оперативное взаимодействие налоговых органов с властью и бизнесом по экономической и социальной ситуации в регионе в условиях пандемии. США ввели санкции в отношении России в ответ на проводимую ею на территории Украины спецоперацию. Санкции против РФ вводились и до событий 2014 года. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского». Он регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или же имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В санкционный список попали несколько десятков чиновников из силовых структур.