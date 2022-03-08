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05 марта 2022

В Пермском крае работу бизнеса берут под особый контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , бизнес, карандаш
Уполномоченные органы будут собирать и анализировать информацию, полученную от бизнеса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Пермском крае управление ФНС возобновило работу регионального ситуационного центра. Он займется мониторингом ситуации в экономике в условиях санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе УФНС края.

«Региональный ситуационный центр управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю ежедневно мониторит поступившие обращения от налогоплательщиков о рисках бизнеса. Аналогичные ситуационные центры действуют во всех территориальных налоговых органах в крае», — отмечается в сообщении. Все поступившие обращения будут проанализированы и направлены в ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для принятия мер поддержки бизнеса.

Кроме того, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае открыл «горячую линию» по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций. Информация размещена на сайте бизнес-омбудсмена.

Ситуационный центр начал работу в Пермском крае в апреле 2020 года. Его основной целью было оперативное взаимодействие налоговых органов с властью и бизнесом по экономической и социальной ситуации в регионе в условиях пандемии.

США ввели санкции в отношении России в ответ на проводимую ею на территории Украины спецоперацию. Санкции против РФ вводились и до событий 2014 года. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского». Он регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или же имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В санкционный список попали несколько десятков чиновников из силовых структур.

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В Пермском крае управление ФНС возобновило работу регионального ситуационного центра. Он займется мониторингом ситуации в экономике в условиях санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе УФНС края. «Региональный ситуационный центр управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю ежедневно мониторит поступившие обращения от налогоплательщиков о рисках бизнеса. Аналогичные ситуационные центры действуют во всех территориальных налоговых органах в крае», — отмечается в сообщении. Все поступившие обращения будут проанализированы и направлены в ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для принятия мер поддержки бизнеса. Кроме того, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае открыл «горячую линию» по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций. Информация размещена на сайте бизнес-омбудсмена. Ситуационный центр начал работу в Пермском крае в апреле 2020 года. Его основной целью было оперативное взаимодействие налоговых органов с властью и бизнесом по экономической и социальной ситуации в регионе в условиях пандемии. США ввели санкции в отношении России в ответ на проводимую ею на территории Украины спецоперацию. Санкции против РФ вводились и до событий 2014 года. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского». Он регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или же имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В санкционный список попали несколько десятков чиновников из силовых структур.
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