04 марта 2022
03 марта 2022

Мэрия в ЯНАО задолжала десятки миллионов тюменской компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация «Мужевское» не выплатила 39 млн по соглашению о расторжении договора Фото:

Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора.

«Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ».

Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило.

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Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора. «Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ». Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило.
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