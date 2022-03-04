Мэрия в ЯНАО задолжала десятки миллионов тюменской компании

05 марта 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Администрация «Мужевское» не выплатила 39 млн по соглашению о расторжении договора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора. «Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ». Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора. «Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ». Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило.