Мэрия в ЯНАО задолжала десятки миллионов тюменской компании

Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.
«Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора.
«Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ».
Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило.
Администрация муниципального образования «Мужевское» (Шурышкарский район ЯНАО) задолжала тюменской компании ООО «АВАНТАЖ» 39 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что у органа местного самоуправления перед обществом с ограниченной ответственностью „АВАНТАЖ“ образовалась задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 39 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе администрации муниципального образования «Мужевское». В результате была полностью погашена задолженность. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», данная сумма должна была быть выплачена администраций района по соглашению о расторжении договора. «Было подписано дополнительное соглашение об обоюдном растяжении. И когда подписывают подобное соглашение, фиксируют объем выполненных работ и те, которые были не сделаны. По определенным работам должны были выплатить эту сумму. Нам их не оплатили вовремя и сказали, что не знают, откуда взять эти деньги. Мы обратились в прокуратуру, приемную губернатора ЯНАО», — рассказали URA.RU в ООО «АВАНТАЖ». Агентство обратилось за комментарием в муниципальное образование «Мужевское». На момент публикации ответа не поступило.