Власти ХМАО обсудили с торговыми сетями цены на продукты

Югорские власти пытаются сдержать рост цен на продукты питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Власти ХМАО провели встречу с представителями торговых сетей, где обсудили ситуацию с ценами на продукты питания и товары первой необходимости. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Чиновники напомнили представителям торговых сетей о том, что на федеральном уровне было принято решение об ограничении наценок на 4 категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. «Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве. Ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. Подчеркну, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер», — заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

По словам заместителя руководителя УФАС ХМАО Василия Иванова, в антимонопольной службе пока не зафиксированы случаи завышения цен на социально значимые товары. Но есть жалобы от югорчан на увеличение стоимости косметики и спецодежды. Представители торговых сетей отметили, что повышение цен может произойти и по вине поставщиков. «Торговые сети поддерживают минимальную розничную наценку на товары первой необходимости, но мы не можем защитить от того, что производители будут повышать цену. Есть небольшие ценовые колебания на овощи, фрукты импортного производства, однако запас позволяет торговать и импортными товарами по тем ценам, которые были ранее», — подчеркнул региональный директор ООО «Лента» Василий Рудольф.

Ранее URA.RU сообщало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.

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