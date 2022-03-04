Губернатор Шумков возглавил антисанкционный штаб

Губернатор Вадим Шумков возглавил новый штаб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Курганской области Вадим Шумков возглавил оперативный штаб, который сформирован для решения вопросов экономики и работы в условиях санкций. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.

«В Курганской области создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Его возглавил губернатор Вадим Шумков. Штаб создан в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения социально-экономической стабильности, поддержания всех реализуемых проектов в условиях действия санкционных мер», — сказано в сообщении.

Также в штаб вошли заместители губернатора, руководители профильных и федеральных ведомств, правоохранительных структур. Одна из главных целей работы штаба — контролировать рынок труда и цены.

«Оперативный штаб сформирован для решения вопросов базовых отраслей экономики, которые сегодня возникают в связи с санкционными действиями, чтобы обеспечить их стабильную бесперебойную работу. Его состав сформирован таким образом, чтобы мы могли не только отслеживать ситуацию, но и влиять на негативные факторы в экономике, прогнозировать их возникновение», — пояснил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.

URA.RU писало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о смелых мерах по поддержке экономики РФ. Он подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы не подорвать экономическую стабильность государства. Ранее Государственная дума РФ рассмотрела ряд законопроектов, которые защитят российскую экономику от западных санкций, среди них введение кредитных каникул и индексация пенсий.

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