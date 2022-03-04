Володин пообещал, что все меры по защите россиян от введенных санкций будут приняты в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Государственная Дума РФ рассмотрит ряд законопроектов, которые защитят российскую экономику от западных санкций, среди них введение кредитных каникул и индексация пенсий. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«Сегодня Государственная Дума рассмотрит ряд законопроектов, которые защитят экономику нашей страны, поддержат людей в условиях санкций. Кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Будет возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Предусмотрены механизмы для дополнительной индексации пенсий», — сообщает Володин.

Вопросы господдержки касаются как граждан, так и малого и среднего бизнеса. В частности, бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий.

В отношении компаний также вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса (до 2022 года) и аккредитованных IT-организаций (до конца 2024 года). Также объявляется новый этап амнистии капитала.

В социальной сфере предусмотрены дополнительная индексация пенсий, расширение списка препаратов для закупок по упрощенной системе, станет легче получать государственные и муниципальные услуги.

Также предусмотрены особые условия для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал сохранить все меры поддержки россиян. Беспокойства из-за введенных санкций выражали представители фарминдустрии: они просили правительство упростить процедуру ввоза медикаментов в гражданский оборот.

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