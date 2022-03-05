В Кремле заявили о смелых мерах по поддержке экономики РФ

Песков сказал, что при поддержке экономики России нужно принимать нестандартные, смелые меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о смелых мерах по поддержке экономики РФ. Он подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы не подорвать экономическую стабильность государства.

«Планы верстаются, оперативно работает правительственный штаб [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. Идут регулярные ежедневные консультации с президентом [РФ Владимиром Путиным]. Там предусмотрен целый набор мер, ситуация экстраординарная для экономики и требует нестандартных, смелых мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам. На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, должна быть соответствующая реакция», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Государственная Дума РФ рассмотрела ряд законопроектов, которые защитят российскую экономику от западных санкций, среди них введение кредитных каникул и индексация пенсий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.