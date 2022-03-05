В Кремле заявили о смелых мерах по поддержке экономики РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков сказал, что при поддержке экономики России нужно принимать нестандартные, смелые меры Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о смелых мерах по поддержке экономики РФ. Он подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы не подорвать экономическую стабильность государства.

«Планы верстаются, оперативно работает правительственный штаб [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. Идут регулярные ежедневные консультации с президентом [РФ Владимиром Путиным]. Там предусмотрен целый набор мер, ситуация экстраординарная для экономики и требует нестандартных, смелых мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам. На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, должна быть соответствующая реакция», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Государственная Дума РФ рассмотрела ряд законопроектов, которые защитят российскую экономику от западных санкций, среди них введение кредитных каникул и индексация пенсий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о смелых мерах по поддержке экономики РФ. Он подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы не подорвать экономическую стабильность государства. «Планы верстаются, оперативно работает правительственный штаб [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. Идут регулярные ежедневные консультации с президентом [РФ Владимиром Путиным]. Там предусмотрен целый набор мер, ситуация экстраординарная для экономики и требует нестандартных, смелых мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам. На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, должна быть соответствующая реакция», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее Государственная Дума РФ рассмотрела ряд законопроектов, которые защитят российскую экономику от западных санкций, среди них введение кредитных каникул и индексация пенсий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...