04 марта 2022

В ХМАО отменили QR-коды и открыли кальянные. Полный список послаблений

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, бургер кинг, фудкорт, трк
В ХМАО отменили практически все ковидные ограничения Фото:

Власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, такие как запрет на работу кальянных и детских игровых комнат, начали действовать практически с начала пандемии. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений.

  • Отменены QR-коды для посещения заведений общественного питания, торговых центров, а также культурных и спортивных учреждений, ледовых арен, фитнес-клубов, бассейнов. Без QR-кода теперь можно ходить и в кинотеатры.
  • Разрешено заселяться в гостиницы и другие места для временного проживания без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни.
  • Разрешено работать детским игровым комнатам и другим развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.
  • Отменили запрет на предоставление услуг по курению кальяна.
  • Разрешили проводить массовые мероприятия различных уровней с численностью не больше трех тысяч человек.
  • Разрешено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе корпоративы.
  • Разрешена работа аниматоров на праздниках и выездных мероприятиях.
  • Разрешено проводить выездные свадебные церемонии, а число участников мероприятия в здании ЗАГСа больше ничем не ограничивается. Для регистрации брака больше нет необходимости записываться заранее.
  • Сотрудникам, вернувшимся из отпуска больше не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста для допуска к работе.
  • Детям до 14 лет разрешено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

При этом сохранились и отдельные ограничения: например, югорчанам по-прежнему необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо продолжать обеспечивать масочный режим. Также должны быть созданы условия для обработки рук, а потоки работников должны быть разведены.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения. Несмотря на это в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также ряд ограничений.

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Власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, такие как запрет на работу кальянных и детских игровых комнат, начали действовать практически с начала пандемии. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений. При этом сохранились и отдельные ограничения: например, югорчанам по-прежнему необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо продолжать обеспечивать масочный режим. Также должны быть созданы условия для обработки рук, а потоки работников должны быть разведены. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения. Несмотря на это в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также ряд ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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