В ХМАО отменили практически все ковидные ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, такие как запрет на работу кальянных и детских игровых комнат, начали действовать практически с начала пандемии. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений.

Отменены QR-коды для посещения заведений общественного питания, торговых центров, а также культурных и спортивных учреждений, ледовых арен, фитнес-клубов, бассейнов. Без QR-кода теперь можно ходить и в кинотеатры.

Разрешено заселяться в гостиницы и другие места для временного проживания без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни.

Разрешено работать детским игровым комнатам и другим развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.

Отменили запрет на предоставление услуг по курению кальяна.

Разрешили проводить массовые мероприятия различных уровней с численностью не больше трех тысяч человек.

Разрешено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе корпоративы.

Разрешена работа аниматоров на праздниках и выездных мероприятиях.

Разрешено проводить выездные свадебные церемонии, а число участников мероприятия в здании ЗАГСа больше ничем не ограничивается. Для регистрации брака больше нет необходимости записываться заранее.

Сотрудникам, вернувшимся из отпуска больше не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста для допуска к работе.

Детям до 14 лет разрешено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

При этом сохранились и отдельные ограничения: например, югорчанам по-прежнему необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо продолжать обеспечивать масочный режим. Также должны быть созданы условия для обработки рук, а потоки работников должны быть разведены.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения. Несмотря на это в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также ряд ограничений.