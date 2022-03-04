Власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, такие как запрет на работу кальянных и детских игровых комнат, начали действовать практически с начала пандемии. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений.
- Отменены QR-коды для посещения заведений общественного питания, торговых центров, а также культурных и спортивных учреждений, ледовых арен, фитнес-клубов, бассейнов. Без QR-кода теперь можно ходить и в кинотеатры.
- Разрешено заселяться в гостиницы и другие места для временного проживания без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни.
- Разрешено работать детским игровым комнатам и другим развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.
- Отменили запрет на предоставление услуг по курению кальяна.
- Разрешили проводить массовые мероприятия различных уровней с численностью не больше трех тысяч человек.
- Разрешено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе корпоративы.
- Разрешена работа аниматоров на праздниках и выездных мероприятиях.
- Разрешено проводить выездные свадебные церемонии, а число участников мероприятия в здании ЗАГСа больше ничем не ограничивается. Для регистрации брака больше нет необходимости записываться заранее.
- Сотрудникам, вернувшимся из отпуска больше не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста для допуска к работе.
- Детям до 14 лет разрешено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
При этом сохранились и отдельные ограничения: например, югорчанам по-прежнему необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо продолжать обеспечивать масочный режим. Также должны быть созданы условия для обработки рук, а потоки работников должны быть разведены.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения. Несмотря на это в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также ряд ограничений.
Подписывайтесь на URA.RU в