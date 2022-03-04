Ветеранов-обманщиков в Тюмени лишат выплат на жилье

Деньги на новое жилье не дадут тем, кто попытается обмануть власти Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ветеранам, инвалидам и родителям детей-инвалидов будут отказывать в выплатах на жилье, если они попробуют обмануть власти ради получения поддержки. Такие изменения хотят внести в постановление правительства региона, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Проект разработан для уточнения вопросов, возникающих при реализации Порядка по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дополнить основания для отказа на получение выплаты», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства региона.

Выплаты по данной программе предоставляется за счет федерального бюджета. При этом критерии для получения поддержки устанавливают регионы.

Сейчас основанием для отказа служат несоответствие требованиям, указанным в постановлении (в части категорий, имеющих право на поддержку). Также — непредставление нужных документов.

Документ хотят дополнить новым правилом. Согласно ему, гражданам будут отказывать в выплате, если они попробуют обмануть власти. В частности, если в течение пяти лет до момента, когда человек встает в очередь на получение денег, он специально ухудшает свои жилищные условия. К примеру, дарит кому-то свою квартиру, которая отвечает всем параметрам для нормальной жизни.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области хотят сократить число получателей бесплатных протезов и ортопедической обуви. В частности, их хотят выдавать не всем детям до 18 лет, а лишь тем, чьи семьи являются малоимущими.

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