В России создадут аналог Booking.com

В России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера.
«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Нужно масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба.
Вице-премьер напомнил, что в России ведется цифровизация всей туристической отрасли, это коснется и сервисов для путешествующих россиян. «В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании. Они способны собрать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов», — сказал Чернышенко.
Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград».
В России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. «В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Нужно масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба. Вице-премьер напомнил, что в России ведется цифровизация всей туристической отрасли, это коснется и сервисов для путешествующих россиян. «В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании. Они способны собрать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов», — сказал Чернышенко. Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград».