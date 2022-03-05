В России создадут аналог Booking.com

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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Сервис бронирования отелей по всему миру прекратил работу в России Фото:
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В России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера.

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Нужно масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер напомнил, что в России ведется цифровизация всей туристической отрасли, это коснется и сервисов для путешествующих россиян. «В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании. Они способны собрать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов», — сказал Чернышенко.

Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград».

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В России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. «В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Нужно масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей», — приводит слова Чернышенко его пресс-служба. Вице-премьер напомнил, что в России ведется цифровизация всей туристической отрасли, это коснется и сервисов для путешествующих россиян. «В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании. Они способны собрать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов», — сказал Чернышенко. Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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