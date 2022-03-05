05 марта 2022

В США допустили ввод американских войск на Украину

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Сенатор не исключил возможность задействования войск США на Украине Фото:
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Американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. Об этом сообщает издание The Hill.

«Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — передает издание ответ Скотта на вопрос, поддержит ли сенатор отправку военных сил США на Украину.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии. Об этом также неоднократно заявлял президент Соединенных штатов Джо Байден.

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Американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. Об этом сообщает издание The Hill. «Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — передает издание ответ Скотта на вопрос, поддержит ли сенатор отправку военных сил США на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии. Об этом также неоднократно заявлял президент Соединенных штатов Джо Байден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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