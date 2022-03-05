В США допустили ввод американских войск на Украину

Американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. Об этом сообщает издание The Hill.
«Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — передает издание ответ Скотта на вопрос, поддержит ли сенатор отправку военных сил США на Украину.
Американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. Об этом сообщает издание The Hill. «Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — передает издание ответ Скотта на вопрос, поддержит ли сенатор отправку военных сил США на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии. Об этом также неоднократно заявлял президент Соединенных штатов Джо Байден.