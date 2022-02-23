Белый дом: США не будут воевать с Россией на Украине

США не отправит свои войска на территорию Украины в случае вторжения РФ ни при каком сценарии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Не существует сценария, при котором президент (Джо Байден — прим. URA.RU) отправит американские войска воевать на Украине против России. <…> Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», — передает заявление Псаки в ходе регулярного брифинга РИА «Новости».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины Альянс готов применить более 100 военных самолетов. Однако НАТО продолжает призывать Россию к отступлению, добавил Столтенберг.
США не отправит свои войска на территорию Украины в случае вторжения РФ ни при каком сценарии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Не существует сценария, при котором президент (Джо Байден — прим. URA.RU) отправит американские войска воевать на Украине против России. <…> Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», — передает заявление Псаки в ходе регулярного брифинга РИА «Новости». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины Альянс готов применить более 100 военных самолетов. Однако НАТО продолжает призывать Россию к отступлению, добавил Столтенберг.