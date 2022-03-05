В Минпромторге нашли способ сдержать рост цен на продукты

06 марта 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Отказ от упаковки должен сэкономить 15% себестоимости товара, считает Андрей Карпов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Для сдерживания роста цен необходимо продавать часть продуктов на развес, что позволит производителям экономить на упаковке. Такое мнение высказали в Минпромторге РФ. «Розничная цена товара формируется из совокупности элементов. На конечную стоимость влияет, в том числе, цена потребительской упаковки плюс расходы на расфасовку товаров. Если компании смогут продавать продукцию без потребительской упаковки или вразвес, то производители и продавцы сэкономят сумму указанных расходов. Следовательно, эти расходы не будут участвовать в формировании цены товара, что отразится на его ценнике», — передают «Известия» заявление Минпромторга. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что отказ от упаковки позволит сэкономить до 15% себестоимости товара. Однако торговать на развес смогут наиболее крупные магазины, которые приспособлены к этому, например «Ашан». В правительстве РФ ранее ввели ряд мер по стабилизации цен на продукты. После проверок Федеральной антимонопольной службы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили наценку на социально значимые товары, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для сдерживания роста цен необходимо продавать часть продуктов на развес, что позволит производителям экономить на упаковке. Такое мнение высказали в Минпромторге РФ. «Розничная цена товара формируется из совокупности элементов. На конечную стоимость влияет, в том числе, цена потребительской упаковки плюс расходы на расфасовку товаров. Если компании смогут продавать продукцию без потребительской упаковки или вразвес, то производители и продавцы сэкономят сумму указанных расходов. Следовательно, эти расходы не будут участвовать в формировании цены товара, что отразится на его ценнике», — передают «Известия» заявление Минпромторга. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что отказ от упаковки позволит сэкономить до 15% себестоимости товара. Однако торговать на развес смогут наиболее крупные магазины, которые приспособлены к этому, например «Ашан». В правительстве РФ ранее ввели ряд мер по стабилизации цен на продукты. После проверок Федеральной антимонопольной службы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили наценку на социально значимые товары, пишет RT.