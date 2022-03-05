05 марта 2022

В Минпромторге нашли способ сдержать рост цен на продукты

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Супермаркет
Отказ от упаковки должен сэкономить 15% себестоимости товара, считает Андрей Карпов Фото:
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Цены на продукты в России

Для сдерживания роста цен необходимо продавать часть продуктов на развес, что позволит производителям экономить на упаковке. Такое мнение высказали в Минпромторге РФ.

«Розничная цена товара формируется из совокупности элементов. На конечную стоимость влияет, в том числе, цена потребительской упаковки плюс расходы на расфасовку товаров. Если компании смогут продавать продукцию без потребительской упаковки или вразвес, то производители и продавцы сэкономят сумму указанных расходов. Следовательно, эти расходы не будут участвовать в формировании цены товара, что отразится на его ценнике», — передают «Известия» заявление Минпромторга.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что отказ от упаковки позволит сэкономить до 15% себестоимости товара. Однако торговать на развес смогут наиболее крупные магазины, которые приспособлены к этому, например «Ашан».

В правительстве РФ ранее ввели ряд мер по стабилизации цен на продукты. После проверок Федеральной антимонопольной службы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили наценку на социально значимые товары, пишет RT.

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Для сдерживания роста цен необходимо продавать часть продуктов на развес, что позволит производителям экономить на упаковке. Такое мнение высказали в Минпромторге РФ. «Розничная цена товара формируется из совокупности элементов. На конечную стоимость влияет, в том числе, цена потребительской упаковки плюс расходы на расфасовку товаров. Если компании смогут продавать продукцию без потребительской упаковки или вразвес, то производители и продавцы сэкономят сумму указанных расходов. Следовательно, эти расходы не будут участвовать в формировании цены товара, что отразится на его ценнике», — передают «Известия» заявление Минпромторга. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что отказ от упаковки позволит сэкономить до 15% себестоимости товара. Однако торговать на развес смогут наиболее крупные магазины, которые приспособлены к этому, например «Ашан». В правительстве РФ ранее ввели ряд мер по стабилизации цен на продукты. После проверок Федеральной антимонопольной службы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили наценку на социально значимые товары, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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