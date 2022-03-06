РИАН: Киев добывал плутоний на Чернобыльской АЭС

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Фото. Пермь., флаг украины
Украина создавала «грязную» бомбу», передает источник одного из компетентных ведомств РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина использовала зону Чернобыльской атомной электростанции для работ по выделению плутония и изготовлению «грязной» бомбы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя одного из компетентных ведомств России.

«Именно там [на Чернобыльской АЭС], судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению „грязной“ бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ», — цитирует telegram-канал издания заявление источника.

Представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Подчеркивалось, что радиоактивный фон поддерживается в норме, а персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Позже в США заявили об угрозе ядерной войны.

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Украина использовала зону Чернобыльской атомной электростанции для работ по выделению плутония и изготовлению «грязной» бомбы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя одного из компетентных ведомств России. «Именно там [на Чернобыльской АЭС], судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению „грязной“ бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ», — цитирует telegram-канал издания заявление источника. Представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Подчеркивалось, что радиоактивный фон поддерживается в норме, а персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Позже в США заявили об угрозе ядерной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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