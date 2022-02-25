Минобороны РФ сообщило о взятии территории Чернобыльской АЭС

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Воздушно-десантные войска России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майор Игоря Конашенкова.

Вчера, 24 февраля, подразделениями ВДВ РФ взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага», — сказал Конашенков РИА «Новости».

Отмечается, что радиоактивный фон поддерживается в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.

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Воздушно-десантные войска России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майор Игоря Конашенкова. Вчера, 24 февраля, подразделениями ВДВ РФ взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага», — сказал Конашенков РИА «Новости». Отмечается, что радиоактивный фон поддерживается в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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