Минобороны РФ сообщило о взятии территории Чернобыльской АЭС

Российские войска взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Воздушно-десантные войска России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майор Игоря Конашенкова.

Вчера, 24 февраля, подразделениями ВДВ РФ взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага», — сказал Конашенков РИА «Новости».

Отмечается, что радиоактивный фон поддерживается в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.