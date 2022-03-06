Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в Перми

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Аэропорт
Из-за плохих погодных условий в Екатеринбурге задерживают вылет самолетов Фото:

Два рейса из Хургады и Еревана, летевшие в Екатеринбург, вынужденно сели в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в г. Екатеринбурге совершили посадку два воздушных судна в аэропорту Большое Савино. Это рейсы из Хургады и Еревана. Прокуратурой организована мобильная приемная в аэропорту Большое Савино», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили URA.RU, что из-за плохих метеоусловий четыре рейса, летевшие в Екатеринбург, были вынуждены сесть на запасные аэродромы. Из-за плохой погоды также задерживаются рейсы из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург.

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Два рейса из Хургады и Еревана, летевшие в Екатеринбург, вынужденно сели в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в г. Екатеринбурге совершили посадку два воздушных судна в аэропорту Большое Савино. Это рейсы из Хургады и Еревана. Прокуратурой организована мобильная приемная в аэропорту Большое Савино», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры. В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили URA.RU, что из-за плохих метеоусловий четыре рейса, летевшие в Екатеринбург, были вынуждены сесть на запасные аэродромы. Из-за плохой погоды также задерживаются рейсы из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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