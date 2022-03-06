В Свердловской и Челябинской областях закрыли дороги из-за снега

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Трассу М-5 частично закрыли из-за длительного снегопада Фото:

Челябинскую трассу М-5 и некоторые дороги Свердловской области перекрыли. Такое решение приняли из-за погодных условий.

«Из-за неудовлетворительных дорожных условий Госавтоинспекцией Свердловской области введены временные ограничения в движении для пассажирского транспорта с 100 по 110 км автодороги „Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда“. А также с 90 по 94 км автодороги „Горбуновское — Байкалово — Ирбит“», — сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Трассу М-5 перекрыли частично. «Движение грузовиков и автомобильного транспорта открыто, продлено ограничение для пассажирских автобусов», — рассказали 74.ru в челябинском ГУ МВД.

По данным Gismeteo, в районе Ирбита, трассы рядом с которым перекрыли, сейчас идет сильный снегопад. К 2 часам дня ожидается 0,8 мм осадков. В Челябинске также метель, ожидается порядка 0,4 мм осадков.

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Челябинскую трассу М-5 и некоторые дороги Свердловской области перекрыли. Такое решение приняли из-за погодных условий. «Из-за неудовлетворительных дорожных условий Госавтоинспекцией Свердловской области введены временные ограничения в движении для пассажирского транспорта с 100 по 110 км автодороги „Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда“. А также с 90 по 94 км автодороги „Горбуновское — Байкалово — Ирбит“», — сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области. Трассу М-5 перекрыли частично. «Движение грузовиков и автомобильного транспорта открыто, продлено ограничение для пассажирских автобусов», — рассказали 74.ru в челябинском ГУ МВД. По данным Gismeteo, в районе Ирбита, трассы рядом с которым перекрыли, сейчас идет сильный снегопад. К 2 часам дня ожидается 0,8 мм осадков. В Челябинске также метель, ожидается порядка 0,4 мм осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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