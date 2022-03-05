В Кургане временно закрыли аэропорт

Аэропорт в Кургане не может возобновить работу из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за сложных метеоусловий аэропорт Кургана временно приостановил свою работу. Из-за непогоды самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли прилететь в Курган.

«Аэропорт возобновит работу, как только улучшатся погодные условия. Информацию по отмене и переносе рейсов нужно уточнять у авиакомпаний», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта деловой портал «Область».

Одна из пассажирок написала в социальной сети «ВКонтакте», что не смогла сегодня попасть в аэропорт. «Рейс Курган-Санкт Петербург перенесли с 5.03 на 6.03. Прибыв в аэропорт в 4 утра мы обнаружили закрытый аэропорт. Дворник и охрана сообщили о том, что рейс отменен. Сегодня до аэропорта не дозвониться по 5 номерам», — написала пассажирка.

Сегодня из-за непогоды также не принимал самолеты аэропорт в Екатеринбурге. Из-за снегопадов в Свердловской и Челябинской областях закрыли дороги.