05 марта 2022
04 марта 2022

В Кургане временно закрыли аэропорт

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Аэропорт в Кургане не может возобновить работу из-за непогоды Фото:

Из-за сложных метеоусловий аэропорт Кургана временно приостановил свою работу. Из-за непогоды самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли прилететь в Курган.

«Аэропорт возобновит работу, как только улучшатся погодные условия. Информацию по отмене и переносе рейсов нужно уточнять у авиакомпаний», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта деловой портал «Область».

Одна из пассажирок написала в социальной сети «ВКонтакте», что не смогла сегодня попасть в аэропорт. «Рейс Курган-Санкт Петербург перенесли с 5.03 на 6.03. Прибыв в аэропорт в 4 утра мы обнаружили закрытый аэропорт. Дворник и охрана сообщили о том, что рейс отменен. Сегодня до аэропорта не дозвониться по 5 номерам», — написала пассажирка.

Сегодня из-за непогоды также не принимал самолеты аэропорт в Екатеринбурге. Из-за снегопадов в Свердловской и Челябинской областях закрыли дороги.

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Из-за сложных метеоусловий аэропорт Кургана временно приостановил свою работу. Из-за непогоды самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли прилететь в Курган. «Аэропорт возобновит работу, как только улучшатся погодные условия. Информацию по отмене и переносе рейсов нужно уточнять у авиакомпаний», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта деловой портал «Область». Одна из пассажирок написала в социальной сети «ВКонтакте», что не смогла сегодня попасть в аэропорт. «Рейс Курган-Санкт Петербург перенесли с 5.03 на 6.03. Прибыв в аэропорт в 4 утра мы обнаружили закрытый аэропорт. Дворник и охрана сообщили о том, что рейс отменен. Сегодня до аэропорта не дозвониться по 5 номерам», — написала пассажирка. Сегодня из-за непогоды также не принимал самолеты аэропорт в Екатеринбурге. Из-за снегопадов в Свердловской и Челябинской областях закрыли дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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