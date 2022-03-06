Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны»

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал новое интернет-СМИ Фото:

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медиазона» (признано в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным, размещенным на сайте Роскомнадзора, портал издания внесен в список ресурсов, доступ к которым ограничен. Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и BBC. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медиазона» (признано в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. По данным, размещенным на сайте Роскомнадзора, портал издания внесен в список ресурсов, доступ к которым ограничен. Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и BBC. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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