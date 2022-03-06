Тиньков открестился от статуса олигарха

06 марта 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Олег Тиньков сообщил, что заработал все свое состояние «с нуля» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков высказался о том, что он не считает себя олигархом, а является обычным пенсионером, борющимся с раком. Такое заявление он сделал на своей Instagram-странице. «Олигарх — это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и „паразитирующий“ на государственных контрактах и бюджете! Я и [cовладелец розничной сети магазинов „Магнит“ и президент футбольного клуба „Краснодар“] Сергей Галицкий не являемся олигархами, мы заработали деньги с нуля, и не использую никакие связи. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией», — считает Тиньков. Ранее бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером. Данные о его финансовом состоянии приводило издание Forbes. В 2020 году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест российского миллиардера. Минюст США обвинил его в занижении своих доходов при подаче налоговой декларации, когда Тиньков отказывался от гражданства США. У бизнесмена также отобрали российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков высказался о том, что он не считает себя олигархом, а является обычным пенсионером, борющимся с раком. Такое заявление он сделал на своей Instagram-странице. «Олигарх — это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и „паразитирующий“ на государственных контрактах и бюджете! Я и [cовладелец розничной сети магазинов „Магнит“ и президент футбольного клуба „Краснодар“] Сергей Галицкий не являемся олигархами, мы заработали деньги с нуля, и не использую никакие связи. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией», — считает Тиньков. Ранее бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером. Данные о его финансовом состоянии приводило издание Forbes. В 2020 году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест российского миллиардера. Минюст США обвинил его в занижении своих доходов при подаче налоговой декларации, когда Тиньков отказывался от гражданства США. У бизнесмена также отобрали российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.