Тиньков открестился от статуса олигарха

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Олег Тиньков сообщил, что заработал все свое состояние «с нуля» Фото:

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков высказался о том, что он не считает себя олигархом, а является обычным пенсионером, борющимся с раком. Такое заявление он сделал на своей Instagram-странице.

«Олигарх — это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и „паразитирующий“ на государственных контрактах и бюджете! Я и [cовладелец розничной сети магазинов „Магнит“ и президент футбольного клуба „Краснодар“] Сергей Галицкий не являемся олигархами, мы заработали деньги с нуля, и не использую никакие связи. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией», — считает Тиньков.

Ранее бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером. Данные о его финансовом состоянии приводило издание Forbes.

В 2020 году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест российского миллиардера. Минюст США обвинил его в занижении своих доходов при подаче налоговой декларации, когда Тиньков отказывался от гражданства США. У бизнесмена также отобрали российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.

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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков высказался о том, что он не считает себя олигархом, а является обычным пенсионером, борющимся с раком. Такое заявление он сделал на своей Instagram-странице. «Олигарх — это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и „паразитирующий“ на государственных контрактах и бюджете! Я и [cовладелец розничной сети магазинов „Магнит“ и президент футбольного клуба „Краснодар“] Сергей Галицкий не являемся олигархами, мы заработали деньги с нуля, и не использую никакие связи. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией», — считает Тиньков. Ранее бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером. Данные о его финансовом состоянии приводило издание Forbes. В 2020 году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест российского миллиардера. Минюст США обвинил его в занижении своих доходов при подаче налоговой декларации, когда Тиньков отказывался от гражданства США. У бизнесмена также отобрали российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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