Украина отказалась от вступления в НАТО

На Украине пересмотрели свои планыФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет.
«НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины.
Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии.
Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. «НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии.