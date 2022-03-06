Украина отказалась от вступления в НАТО

06 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

На Украине пересмотрели свои планы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. «НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. «НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии.