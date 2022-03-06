Украина отказалась от вступления в НАТО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
На Украине пересмотрели свои планы Фото:

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет.

«НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины.

Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии.

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Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. «НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление», — заявил Арахамия в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом планы о вступлении в НАТО прописаны в конституции Украины. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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