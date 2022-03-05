В Кургане возбудили уголовное дело против бывшего полицейского

Силовик оформил кредиты на своих коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело против бывшего полицейского. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СКР.

«Следственными органами СКР по Курганской области в отношении бывшего сотрудника районного отдела полиции УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — сообщает СКР.

Как сообщает следственный комитет, летом 2021 года подозреваемый предоставил в кредитную организацию данные двух коллег и от их имени получил займы на сумму 37 тысяч рублей. Потерпевшим начали поступать требования от банка выплатить якобы взятые ими средства. Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области.