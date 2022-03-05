05 марта 2022
04 марта 2022

В Кургане возбудили уголовное дело против бывшего полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полиция, полицейский
Силовик оформил кредиты на своих коллег Фото:

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело против бывшего полицейского. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СКР.

«Следственными органами СКР по Курганской области в отношении бывшего сотрудника районного отдела полиции УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — сообщает СКР.

Как сообщает следственный комитет, летом 2021 года подозреваемый предоставил в кредитную организацию данные двух коллег и от их имени получил займы на сумму 37 тысяч рублей. Потерпевшим начали поступать требования от банка выплатить якобы взятые ими средства. Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области.

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Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело против бывшего полицейского. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СКР. «Следственными органами СКР по Курганской области в отношении бывшего сотрудника районного отдела полиции УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — сообщает СКР. Как сообщает следственный комитет, летом 2021 года подозреваемый предоставил в кредитную организацию данные двух коллег и от их имени получил займы на сумму 37 тысяч рублей. Потерпевшим начали поступать требования от банка выплатить якобы взятые ими средства. Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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