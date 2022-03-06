Макрон обсудил с Зеленским безопасность украинских АЭС

07 марта 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Зеленский обсудил с Макроном гумпомощь Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон провел очередные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. В ходе разговора политики обсудили безопасность украинских АЭС и гуманитарную помощь Киеву. «Президент [французской] Республики обратился к президенту Зеленскому сегодня после обмена мнениями с президентом [президентом РФ Владимиром] Путиным, в ходе которого последний дал согласие на проведение совместной работы на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии для обеспечения безопасности и охраны АЭС Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Елисейского дворца. Макрон отметил, что «абсолютно необходимо избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских атомных объектов». Также лидеры стран обсудили возможность гуманитарной помощи Украине. Макрон заявил, что ему небезразличны нужды украинцев, и он намерен продолжать «наращивать поддержку в этой сфере». 6 марта также состоялись переговоры по телефону между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел очередные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. В ходе разговора политики обсудили безопасность украинских АЭС и гуманитарную помощь Киеву. «Президент [французской] Республики обратился к президенту Зеленскому сегодня после обмена мнениями с президентом [президентом РФ Владимиром] Путиным, в ходе которого последний дал согласие на проведение совместной работы на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии для обеспечения безопасности и охраны АЭС Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Елисейского дворца. Макрон отметил, что «абсолютно необходимо избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских атомных объектов». Также лидеры стран обсудили возможность гуманитарной помощи Украине. Макрон заявил, что ему небезразличны нужды украинцев, и он намерен продолжать «наращивать поддержку в этой сфере». 6 марта также состоялись переговоры по телефону между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.