Националисты из Украины снова начали стрелять по мирным людям за их попытки выйти за пределы Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщил журналист РИА «Новости».
Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, рассказал корреспондент РИА «Новости». В этом районе слышны звуки стрельбы из артиллерийских орудий.
Ранее сообщалось, что националисты из националистического батальона «Азов» (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) расстреляли колонну мирных граждан, которые продвигались по гуманитарному коридору. По итогу двое гражданских погибли, четверо получили ранения.
Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
Националисты из Украины снова начали стрелять по мирным людям за их попытки выйти за пределы Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщил журналист РИА «Новости». Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, рассказал корреспондент РИА «Новости». В этом районе слышны звуки стрельбы из артиллерийских орудий. Ранее сообщалось, что националисты из националистического батальона «Азов» (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) расстреляли колонну мирных граждан, которые продвигались по гуманитарному коридору. По итогу двое гражданских погибли, четверо получили ранения. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.