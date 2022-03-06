РИА: украинские националисты возобновили огонь по мирным людям

07 марта 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Националисты открыли огонь в районе гумкоридора для выхода мирных жителей из Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты из Украины снова начали стрелять по мирным людям за их попытки выйти за пределы Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщил журналист РИА «Новости». Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, рассказал корреспондент РИА «Новости». В этом районе слышны звуки стрельбы из артиллерийских орудий. Ранее сообщалось, что националисты из националистического батальона «Азов» (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) расстреляли колонну мирных граждан, которые продвигались по гуманитарному коридору. По итогу двое гражданских погибли, четверо получили ранения. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националисты из Украины снова начали стрелять по мирным людям за их попытки выйти за пределы Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщил журналист РИА «Новости». Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, рассказал корреспондент РИА «Новости». В этом районе слышны звуки стрельбы из артиллерийских орудий. Ранее сообщалось, что националисты из националистического батальона «Азов» (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) расстреляли колонну мирных граждан, которые продвигались по гуманитарному коридору. По итогу двое гражданских погибли, четверо получили ранения. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.