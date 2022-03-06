Минобороны РФ: Киев сорвал эвакуацию жителей Мариуполя

Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, несмотря соблюдение всех условий российской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора [для эвакуации мирных жителей из Мариуполя]. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Подчеркивается, что российская сторона заблаговременно детально проработала и согласовала с Киевом маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны.
Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия РФ объявила день тишины, чтобы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Однако украинские националисты устроили провокацию и не выпустили мирных жителей, после чего российская армия возобновила наступление.
Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, несмотря соблюдение всех условий российской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора [для эвакуации мирных жителей из Мариуполя]. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Подчеркивается, что российская сторона заблаговременно детально проработала и согласовала с Киевом маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. 5 марта украинские власти сообщили об эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Сообщалось, что эвакуация будет происходить из трех мест автобусами. Штаб территориальной обороны ДНР докладывал о 300 вывезенных гражданах. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия РФ объявила день тишины, чтобы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Однако украинские националисты устроили провокацию и не выпустили мирных жителей, после чего российская армия возобновила наступление.