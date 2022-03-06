Минобороны РФ: Киев сорвал эвакуацию жителей Мариуполя

07 марта 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, несмотря соблюдение всех условий российской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора [для эвакуации мирных жителей из Мариуполя]. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Подчеркивается, что российская сторона заблаговременно детально проработала и согласовала с Киевом маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. 5 марта украинские власти сообщили об эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Сообщалось, что эвакуация будет происходить из трех мест автобусами. Штаб территориальной обороны ДНР докладывал о 300 вывезенных гражданах. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия РФ объявила день тишины, чтобы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Однако украинские националисты устроили провокацию и не выпустили мирных жителей, после чего российская армия возобновила наступление.