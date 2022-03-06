Глава МВД Британии потребовала исключить Россию из Интерпола

07 марта 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Глава МВД Британии призвала отстранить РФ от деятельности Интерпола Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. «Сегодня я написала письмо в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет с призывом принять на этой неделе <…> решение о немедленном прекращении доступа России к его системам», — говорится в сообщении. Пател также добавила, что действия России представляют собой «прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. «Сегодня я написала письмо в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет с призывом принять на этой неделе <…> решение о немедленном прекращении доступа России к его системам», — говорится в сообщении. Пател также добавила, что действия России представляют собой «прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.