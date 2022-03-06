06 марта 2022

Глава МВД Британии потребовала исключить Россию из Интерпола

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Глава МВД Британии призвала отстранить РФ от деятельности Интерпола Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Сегодня я написала письмо в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет с призывом принять на этой неделе <…> решение о немедленном прекращении доступа России к его системам», — говорится в сообщении. Пател также добавила, что действия России представляют собой «прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов».

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.

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Глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. «Сегодня я написала письмо в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет с призывом принять на этой неделе <…> решение о немедленном прекращении доступа России к его системам», — говорится в сообщении. Пател также добавила, что действия России представляют собой «прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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