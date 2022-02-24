ТАСС: Джонсон призвал добиваться изоляции Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Джонсон предложил политическую и экономическую изоляцию Путина Фото:
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал канлцера Германии Олафа Шольца добиться политической и экономической изоляции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Джонсон заявил Шольцу, что Запад должен добиться политической и экономической изоляции президента Путина», — передает ТАСС. Также сообщается о предупреждении Джонсона о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в связи с событиями на Украине.

Ранее Запад ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал канлцера Германии Олафа Шольца добиться политической и экономической изоляции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. «Джонсон заявил Шольцу, что Запад должен добиться политической и экономической изоляции президента Путина», — передает ТАСС. Также сообщается о предупреждении Джонсона о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в связи с событиями на Украине. Ранее Запад ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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