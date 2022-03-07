Британия направит 100 млн долларов правительству Украины

07 марта 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Великобритания направит Украине 100 млн долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания направит дополнительные 100 млн долларов для помощи правительству Украины. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Средства предназначены для восполнения потерь бюджета, понесенных из-за спецоперации России, и обеспечения осуществления основных государственных функций. «Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России», — цитирует сообщение пресс-службы Джонсона РИА «Новости». Отмечается, что деньги будут использоваться для выплат зарплаты работникам бюджетной сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплаты пенсий жителям Украины. Средства будут выделены через Всемирный банк. Сообщается, что новая помощь будет оказана в дополнение к ранее выделенным Великобританией Украине 132 млн долларов на экономические реформы и энергетическую независимость и 159 млн долларов на оказание гуманитарной помощи. Кроме того, британские инструкторы подготовили 22 тыс. украинских военнослужащих, а Лондон передал Киеву 2 тыс. противотанковых управляемых ракет. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Великобритания направит дополнительные 100 млн долларов для помощи правительству Украины. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Средства предназначены для восполнения потерь бюджета, понесенных из-за спецоперации России, и обеспечения осуществления основных государственных функций. «Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России», — цитирует сообщение пресс-службы Джонсона РИА «Новости». Отмечается, что деньги будут использоваться для выплат зарплаты работникам бюджетной сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплаты пенсий жителям Украины. Средства будут выделены через Всемирный банк. Сообщается, что новая помощь будет оказана в дополнение к ранее выделенным Великобританией Украине 132 млн долларов на экономические реформы и энергетическую независимость и 159 млн долларов на оказание гуманитарной помощи. Кроме того, британские инструкторы подготовили 22 тыс. украинских военнослужащих, а Лондон передал Киеву 2 тыс. противотанковых управляемых ракет. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.