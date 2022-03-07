Германия готовится жить без российского газа и угля

07 марта 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

ФРГ готовится жить без российского газа и угля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германии будет сложно пережить зиму без поставок российского газа и угля. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF. «Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF. Также вице-премьер выступает за отказ от атомной энергетики, но отмечает, что более длительная эксплуатация атомных электростанций или же каменного угля не решит этой проблемы. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германии будет сложно пережить зиму без поставок российского газа и угля. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF. «Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF. Также вице-премьер выступает за отказ от атомной энергетики, но отмечает, что более длительная эксплуатация атомных электростанций или же каменного угля не решит этой проблемы. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики.