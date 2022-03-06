06 марта 2022
05 марта 2022

В Свердловскую область идут аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Праздничные дни в регионе будут на редкость холодными Фото:

С 7 по 11 марта в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям Урала с предупреждением.

«По информации синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. 7—11 марта среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Спасатели призвали земляков соблюдать пожарную безопасность своего жилья, быть осторожнее на дорогах, тепло одеваться и без крайней необходимости не отправляться на прогулки и в поездки. «Морозная погода — всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование», — предостерегли сотрудники МЧС.

Ранее синоптики предупреждали о приближении к Уралу 30-градусных морозов. Их несет с собой циклон, который зародился над Турцией и Восточным Средиземноморьем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С 7 по 11 марта в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям Урала с предупреждением. «По информации синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. 7—11 марта среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Спасатели призвали земляков соблюдать пожарную безопасность своего жилья, быть осторожнее на дорогах, тепло одеваться и без крайней необходимости не отправляться на прогулки и в поездки. «Морозная погода — всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование», — предостерегли сотрудники МЧС. Ранее синоптики предупреждали о приближении к Уралу 30-градусных морозов. Их несет с собой циклон, который зародился над Турцией и Восточным Средиземноморьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...