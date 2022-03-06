В Свердловскую область идут аномальные морозы

Праздничные дни в регионе будут на редкость холодными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 7 по 11 марта в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям Урала с предупреждением.

«По информации синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. 7—11 марта среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Спасатели призвали земляков соблюдать пожарную безопасность своего жилья, быть осторожнее на дорогах, тепло одеваться и без крайней необходимости не отправляться на прогулки и в поездки. «Морозная погода — всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование», — предостерегли сотрудники МЧС.

Ранее синоптики предупреждали о приближении к Уралу 30-градусных морозов. Их несет с собой циклон, который зародился над Турцией и Восточным Средиземноморьем.