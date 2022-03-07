Минобороны РФ: Украина нарушила условия создания гумкоридоров

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские военные не выполнили условия создания гуманитарных коридоров, заявил Михаил Мизинцев Фото:
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Власти Украины не выполнили ни одного условия для создания гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено», — цитирует ТАСС Мизинцева.

Представитель Минобороны РФ добавил, что украинские националисты угрожали физической расправой мирному населению республики. По словам Мизинцева, жителей не выпускают из тех населенных пунктов, по которым была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров.

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Власти Украины не выполнили ни одного условия для создания гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «Украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено», — цитирует ТАСС Мизинцева. Представитель Минобороны РФ добавил, что украинские националисты угрожали физической расправой мирному населению республики. По словам Мизинцева, жителей не выпускают из тех населенных пунктов, по которым была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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