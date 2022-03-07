ЕР предложила национализировать производства иностранных компаний

Производственные мощности иностранных компаний, закрывающих свои представительства в России, нужно национализировать, чтобы избежать большого количества увольнений. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России».
«Единая Россия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим», — цитирует слова Турчака официальный telegram-канал «Единой России».
Турчак подчеркнул, что уход иностранных компаний с российского рынка является предумышленным банкротством. От этих действий пострадают не только оказавшиеся без работы сотрудники, но и сами компании, подрывающие своими действиями свою же экономику. «Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан», — резюмировал единоросс.
Производственные мощности иностранных компаний, закрывающих свои представительства в России, нужно национализировать, чтобы избежать большого количества увольнений. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России». «Единая Россия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим», — цитирует слова Турчака официальный telegram-канал «Единой России». Турчак подчеркнул, что уход иностранных компаний с российского рынка является предумышленным банкротством. От этих действий пострадают не только оказавшиеся без работы сотрудники, но и сами компании, подрывающие своими действиями свою же экономику. «Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан», — резюмировал единоросс.