ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов Украины

Вооруженные силы РФ, в рамках спецоперации на Украине, взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Об этом в ходе своего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», — заявил Конашенков.
Вооруженные силы РФ, в рамках спецоперации на Украине, взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Об этом в ходе своего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», — заявил Конашенков.