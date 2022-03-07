ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов Украины

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Вооруженные силы России установили контроль над пятью поселками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ, в рамках спецоперации на Украине, взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Об этом в ходе своего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», — заявил Конашенков.

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Вооруженные силы РФ, в рамках спецоперации на Украине, взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Об этом в ходе своего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», — заявил Конашенков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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