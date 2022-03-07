Кадыров призвал НАТО и ООН вмешаться в ситуацию с гумкоридорами

08 марта 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Кадыров призвал НАТО, ООН и ОБСЕ повлиять на Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с организацией гуманитарных коридоров на Украине. По его словам, организации должны повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы мирные жители могли воспользоваться правом эвакуации. «Это мое обращение в первую очередь адресовано к представителям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всем мире. Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам», — написал Кадыров в своем Telegram. По мнению главы Чечни, «нацистам не выгодно выпускать жителей, ведь они их используют как живой щит». Поэтому он призвал международные организации вмешаться в ситуацию с гумкоридорами и повлиять на Зеленского. «Иначе ответственность за их [мирных жителей] будущее лежит на вас [международных организациях]», — заключил Кадыров. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с организацией гуманитарных коридоров на Украине. По его словам, организации должны повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы мирные жители могли воспользоваться правом эвакуации. «Это мое обращение в первую очередь адресовано к представителям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всем мире. Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам», — написал Кадыров в своем Telegram. По мнению главы Чечни, «нацистам не выгодно выпускать жителей, ведь они их используют как живой щит». Поэтому он призвал международные организации вмешаться в ситуацию с гумкоридорами и повлиять на Зеленского. «Иначе ответственность за их [мирных жителей] будущее лежит на вас [международных организациях]», — заключил Кадыров. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.