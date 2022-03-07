Путин поздравил российских женщин с 8 марта

08 марта 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам. Президент подчеркнул, что сейчас «мы живем в сложное время». Глава РФ напомнил о военных конфликтах, экономических санкциях и борьбе с пандемией COVID-19. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла», — добавил президент. Отдельно Путин обратился к женщинам-медикам, работающих в последние два года «в очень непростых условиях». «Сердечно вас благодарю», — сказал он. Также президент отметил женщин военных. «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам. Президент подчеркнул, что сейчас «мы живем в сложное время». Глава РФ напомнил о военных конфликтах, экономических санкциях и борьбе с пандемией COVID-19. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла», — добавил президент. Отдельно Путин обратился к женщинам-медикам, работающих в последние два года «в очень непростых условиях». «Сердечно вас благодарю», — сказал он. Также президент отметил женщин военных. «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заключил он.