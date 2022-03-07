07 марта 2022

Путин поздравил российских женщин с 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам.

Президент подчеркнул, что сейчас «мы живем в сложное время». Глава РФ напомнил о военных конфликтах, экономических санкциях и борьбе с пандемией COVID-19. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла», — добавил президент.

Отдельно Путин обратился к женщинам-медикам, работающих в последние два года «в очень непростых условиях». «Сердечно вас благодарю», — сказал он. Также президент отметил женщин военных. «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заключил он.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам. Президент подчеркнул, что сейчас «мы живем в сложное время». Глава РФ напомнил о военных конфликтах, экономических санкциях и борьбе с пандемией COVID-19. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла», — добавил президент. Отдельно Путин обратился к женщинам-медикам, работающих в последние два года «в очень непростых условиях». «Сердечно вас благодарю», — сказал он. Также президент отметил женщин военных. «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...