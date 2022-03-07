Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине

08 марта 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что срочники и резервисты не будут участвовать в спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие срочной службы и резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин с 8 марта. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — заверил президент. Видеообращение Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. По мнению главы государства, профессиональные военные «надежно обеспечат безопасность и мир для народа России». Президент отдельно обратился к женщинам, чьи близкие участвуют в спецоперации на Украине. «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — заключил он. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащие срочной службы и резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин с 8 марта. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — заверил президент. Видеообращение Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. По мнению главы государства, профессиональные военные «надежно обеспечат безопасность и мир для народа России». Президент отдельно обратился к женщинам, чьи близкие участвуют в спецоперации на Украине. «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — заключил он. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города