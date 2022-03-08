Bloomberg: Россия стала мировым лидером по количеству санкций

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22 февраля под санкции попали 2778 российских объектов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. С 22 февраля под ограничения попали 2778 российских объектов. В общей сложности их число выросло до 5530. Таким образом, за 10 дней Россия стала самой санкционированной страной в мире. Соответствующие данные приводит Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI

«‎Россия обошла Иран и Северную Корею, чтобы стать самой санкционированной страной в мире всего за 10 дней <…>‎ начиная с 22 февраля, Россия стала целью 2 778 новых санкционных обозначений, в результате чего их количество превысило 5 530», — пишет Bloomberg. По данным издания, до этого по количеству наложенных рестрикций лидировал Иран. В течение десятилетия страна столкнулась с 3 616 санкциями, в основном — за его ядерную программу и поддержку терроризма.‎

По подсчетам Castellum.ai, наибольшее число антироссийских санкций направлено против физических лиц — таких ограничений насчитывается 2 427.В отношении компаний и госучреждений РФ — всего 343. Страной, которая с тех пор ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568), она обошла Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).

Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

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Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. С 22 февраля под ограничения попали 2778 российских объектов. В общей сложности их число выросло до 5530. Таким образом, за 10 дней Россия стала самой санкционированной страной в мире. Соответствующие данные приводит Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI «‎Россия обошла Иран и Северную Корею, чтобы стать самой санкционированной страной в мире всего за 10 дней <…>‎ начиная с 22 февраля, Россия стала целью 2 778 новых санкционных обозначений, в результате чего их количество превысило 5 530», — пишет Bloomberg. По данным издания, до этого по количеству наложенных рестрикций лидировал Иран. В течение десятилетия страна столкнулась с 3 616 санкциями, в основном — за его ядерную программу и поддержку терроризма.‎ По подсчетам Castellum.ai, наибольшее число антироссийских санкций направлено против физических лиц — таких ограничений насчитывается 2 427.В отношении компаний и госучреждений РФ — всего 343. Страной, которая с тех пор ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568), она обошла Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243). Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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