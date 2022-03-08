Турэксперт рассказал, чем заменить Европу на майские праздники

В условиях санкций гражданам России все еще открыта Азия, Южная Америка и Африка. Об этом URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По мнению эксперта, санкции не сильно ограничат перспективу увлекательного проведения майских праздников.
«Россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка. Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — советует Мальцев.
Также эксперт напомнил о большом количестве отечественных альтернатив для отдыха: «Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — добавил Михаил Мальцев.
Не стоит забывать и про Калининградскую область, а также страны бывшего СССР. Центральная Азия и Закавказье давно не отвечают стереотипам о плохом сервисе. Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Азербайджан имеют отели европейских сетей, а дикая природа не разочарует избирательных туристов.
В условиях санкций гражданам России все еще открыта Азия, Южная Америка и Африка. Об этом URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По мнению эксперта, санкции не сильно ограничат перспективу увлекательного проведения майских праздников. «Россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка. Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — советует Мальцев. Также эксперт напомнил о большом количестве отечественных альтернатив для отдыха: «Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — добавил Михаил Мальцев. Не стоит забывать и про Калининградскую область, а также страны бывшего СССР. Центральная Азия и Закавказье давно не отвечают стереотипам о плохом сервисе. Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Азербайджан имеют отели европейских сетей, а дикая природа не разочарует избирательных туристов. Пересечение воздушных границ российскими самолетами сначала запретили страны Евросоюза из-за проведения специальной операции Вооруженными Силами РФ на территории Украины. В ответ на западные санкции, свои воздушные границы закрыла Россия для 36 стран.