Турэксперт рассказал, чем заменить Европу на майские праздники

08 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Эксперт посоветовал искать альтернативные маршруты в России и Азии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях санкций гражданам России все еще открыта Азия, Южная Америка и Африка. Об этом URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По мнению эксперта, санкции не сильно ограничат перспективу увлекательного проведения майских праздников. «Россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка. Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — советует Мальцев. Также эксперт напомнил о большом количестве отечественных альтернатив для отдыха: «Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — добавил Михаил Мальцев. Не стоит забывать и про Калининградскую область, а также страны бывшего СССР. Центральная Азия и Закавказье давно не отвечают стереотипам о плохом сервисе. Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Азербайджан имеют отели европейских сетей, а дикая природа не разочарует избирательных туристов. Пересечение воздушных границ российскими самолетами сначала запретили страны Евросоюза из-за проведения специальной операции Вооруженными Силами РФ на территории Украины. В ответ на западные санкции, свои воздушные границы закрыла Россия для 36 стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях санкций гражданам России все еще открыта Азия, Южная Америка и Африка. Об этом URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По мнению эксперта, санкции не сильно ограничат перспективу увлекательного проведения майских праздников. «Россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка. Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — советует Мальцев. Также эксперт напомнил о большом количестве отечественных альтернатив для отдыха: «Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — добавил Михаил Мальцев. Не стоит забывать и про Калининградскую область, а также страны бывшего СССР. Центральная Азия и Закавказье давно не отвечают стереотипам о плохом сервисе. Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Азербайджан имеют отели европейских сетей, а дикая природа не разочарует избирательных туристов. Пересечение воздушных границ российскими самолетами сначала запретили страны Евросоюза из-за проведения специальной операции Вооруженными Силами РФ на территории Украины. В ответ на западные санкции, свои воздушные границы закрыла Россия для 36 стран.