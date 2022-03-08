Депутат ЕС: Европу ждет катастрофа после отказа от газа из России

08 марта 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Евросоюз излишне эмоционален в вопросе санкций против России, считает Тьерри Мариани Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ждет катастрофа, если страны-участницы откажутся от российских нефти и газа. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани. Он также обвинил Евросоюз в излишней эмоциональности в вопросе санкций. «В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», — цитирует РИА «Новости» Тьерри Мариани. Он напомнил, что нефть оплачивается в долларах, в то время как евро резко подешевел по отношению к американской валюте. Депутат Европарламента обвинил Евросоюз в излишней эмоциональности в вопросе санкций. По его мнению, Брюссель уже не знает, что добавить к действующим ограничениям. При этом Мариани выразил уверенность, что Россия восстановится и станет сильнее, несмотря на предстоящий тяжелый период. Ранее цены на газ в Европе побила исторический рекорд, превысив 3 000 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, стоимость апрельских фьючерсов составила 3 017,5 доллара за тысячу кубометров. Рост цены на газ объясняют низким уровнем заполненности европейских ПГХ, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, стоимость топлива стала стремительно расти после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После этого Евросоюз и США ввели жесткие санкции в отношении Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа готова отказаться от российских нефти и газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз ждет катастрофа, если страны-участницы откажутся от российских нефти и газа. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани. Он также обвинил Евросоюз в излишней эмоциональности в вопросе санкций. «В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», — цитирует РИА «Новости» Тьерри Мариани. Он напомнил, что нефть оплачивается в долларах, в то время как евро резко подешевел по отношению к американской валюте. Депутат Европарламента обвинил Евросоюз в излишней эмоциональности в вопросе санкций. По его мнению, Брюссель уже не знает, что добавить к действующим ограничениям. При этом Мариани выразил уверенность, что Россия восстановится и станет сильнее, несмотря на предстоящий тяжелый период. Ранее цены на газ в Европе побила исторический рекорд, превысив 3 000 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, стоимость апрельских фьючерсов составила 3 017,5 доллара за тысячу кубометров. Рост цены на газ объясняют низким уровнем заполненности европейских ПГХ, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, стоимость топлива стала стремительно расти после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После этого Евросоюз и США ввели жесткие санкции в отношении Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа готова отказаться от российских нефти и газа.