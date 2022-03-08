Психолог рассказал о необычной диете при патологическом стрессе

09 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Токсичные люди способны «высасывать» энергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При патологическом стрессе необходимо устроить психологическую диету — ограничить потребление провоцирующей информации и оградиться от токсичных людей. Об этом URA.RU рассказал психолог Иван Карнаух. «Постоянный поиск плохих новостей можно назвать патологическим стрессом. Стресс — это защитная реакция. Если перешагнуть некий рубикон, то он превращается в дистресс, который разрушает организм. Есть люди, которые непроизвольно индуцируются плохими новостями. Они должны знать, что нужно ограничить потребление такой информации. Как диета существует при соматическом желудочно-кишечном заболевании, также диета должна быть психологической, если вы чувствительны к такому», — сказал Иван Карнаух. По его словам, чаще всего люди реагируют не на информацию из СМИ. «Есть люди, назовем их условно токсичными, которые излучают по жизни желчь, всем недовольны. Если к ним попадает отрицательная информация, они ее с удовольствием распространяют. Если вы попадаете в круг таких людей, учтите, что они „высасывают“ энергию, как говорят эзотерики. С ними нужно максимально ограничить общение», — подчеркнул специалист. Психолог Елена Перминова объяснила, почему некоторые пытаются постоянно читать новости. «Для них это создает иллюзию контроля. Чем это опасно для человека и его близких — неврозом. Все негативное нас привлекает тем, что это инстинкт самосохранения. Нужно очень хорошо научиться на негативном опыте, чтобы этого не повторилось», — добавила собеседница агентства. Заставить прекратить себя отслеживать повестку так яро можно осознанным усилием, считает эксперт. «При неврозе — это сделать сложнее. Нужно либо фильтровать контент, либо посещение этих ресурсов. Только раз в день, например. Очень критично выбирать источники и отсеивать из них эмоциональную составляющую», — заключила психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При патологическом стрессе необходимо устроить психологическую диету — ограничить потребление провоцирующей информации и оградиться от токсичных людей. Об этом URA.RU рассказал психолог Иван Карнаух. «Постоянный поиск плохих новостей можно назвать патологическим стрессом. Стресс — это защитная реакция. Если перешагнуть некий рубикон, то он превращается в дистресс, который разрушает организм. Есть люди, которые непроизвольно индуцируются плохими новостями. Они должны знать, что нужно ограничить потребление такой информации. Как диета существует при соматическом желудочно-кишечном заболевании, также диета должна быть психологической, если вы чувствительны к такому», — сказал Иван Карнаух. По его словам, чаще всего люди реагируют не на информацию из СМИ. «Есть люди, назовем их условно токсичными, которые излучают по жизни желчь, всем недовольны. Если к ним попадает отрицательная информация, они ее с удовольствием распространяют. Если вы попадаете в круг таких людей, учтите, что они „высасывают“ энергию, как говорят эзотерики. С ними нужно максимально ограничить общение», — подчеркнул специалист. Психолог Елена Перминова объяснила, почему некоторые пытаются постоянно читать новости. «Для них это создает иллюзию контроля. Чем это опасно для человека и его близких — неврозом. Все негативное нас привлекает тем, что это инстинкт самосохранения. Нужно очень хорошо научиться на негативном опыте, чтобы этого не повторилось», — добавила собеседница агентства. Заставить прекратить себя отслеживать повестку так яро можно осознанным усилием, считает эксперт. «При неврозе — это сделать сложнее. Нужно либо фильтровать контент, либо посещение этих ресурсов. Только раз в день, например. Очень критично выбирать источники и отсеивать из них эмоциональную составляющую», — заключила психолог.